بلاغات عن أعطال بخدمة الهاتف المحمول في أمريكا ومشاكل بالدخول الى تويتر وغوغل

شفق نيوز/ افادت وكالة رويترز للأنباء، يوم الاثنين، بورود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

كما اشارت الوكالة أيضاً بلاغات عن مشاكل في الدخول إلى منصة تويتر وموقعي غوغل وأمازون.

من جانبها نوهت قناة "سكاي نيوز" الى "بلاغات عن تعطل في شبكة T-MOBILE للاتصالات".

بدورها قالت شركة فيسبوك في تغريدة على "تويتر"، "نعمل على حل مشكلة الدخول إلى منصاتنا بأسرع وقت ممكن".

وقبل قليل، تعطلت منصات شركة "فيسبوك" بما في ذلك خدمة الرسائل عبر الإنترنت "واتساب" وتطبيق مشاركة الصور "إنستغرام" لآلاف المستخدمين اليوم الاثنين، وفقا لموقع "داون ديتكتور" Downdetector.com).

ولاحظ العديد من المستخدمين في العراق ودول عربية واجنبية أن عطلاً طارئاً ضرب تطبيقي “واتساب” و”فيسبوك”، ما حال دون القدرة على استخدامهما.