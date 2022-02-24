سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلاسخارت حول المخيمات في شمال شرق سوريا: قنابل موقوتة تحمل آثاراً على المنطقة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-24T15:25:39+0000
بلاسخارت حول المخيمات في شمال شرق سوريا: قنابل موقوتة تحمل آثاراً على المنطقة

شفق نيوز/ اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، يوم الخميس، بأن المخيمات التي تضم عائلات عناصر داعش في شمال شرق سوريا بمثابة "قنابل موقوتة" قد تنفجر في أية لحظة.

وقالت بلاسخارت خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي، إن "المخيمات في شمال شرق سوريا هي بمثابة قنابل موقوتة تحمل آثاراً على المنطقة وما وراءها". 

وأشارت إلى أن "إبقاء الناس إلى أجل غير مسمى في ظل ظروف مقيدة وسيئة في تلك المخيمات يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة".

وأضافت بلاسخارت، "لا ينبغي أن ننتظر الأطفال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد في مخيم مثل مخيم الهول. هؤلاء الأطفال الذين يعيشون ظروفا قاسية لم يرغبوا مطلقا بأن يكونوا جزءا من هذه الفوضى. بيد أنهم وجدوا أنفسهم مسلوبي الحقوق. ويجد هؤلاء الأطفال أنفسهم عرضة للتجنيد القسري والتطرف العنيف".

وبشأن العراقيين في مخيمات سوريا، قالت بلاسخارت إن "حقيقة أن بعض المقاتلين وأفراد أُسرِهِم المرتبطين بهم تمكنوا من الهرب تشير إلى أنه سيكون من الأفضل التحكم في الموقف وإدارة عمليات العودة، بدلاً من المجازفة بفقدان أثرهم وهم يتسللون - دون أن يتم اكتشافهم - إلى أي بلد". 

ووفق أرقام وزارة الهجرة العراقية فإن 30 ألف عراقي يقطنون في مخيم الهول الذي يضم نازحين بعضهم من عائلات عناصر داعش شمال شرق سوريا من أصل العدد الكلي وهو 70 الفاً.

وكان العراق قد أعاد خلال الشهور الماضية عدة وجبات من رعاياه في مخيم الهول ممن لا يشتبه تورطهم في أعمال عنف.

related

واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

Date: 2019-09-10 20:44:06
واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-02-21 13:16:50
إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

إسرائيل والإمارات تتوصلان لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات

Date: 2020-08-13 15:19:01
إسرائيل والإمارات تتوصلان لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات

بعد بريطانيا.. السعودية تقرر اعتماد "ديكساميثازون" لعلاج كورونا

Date: 2020-06-17 22:08:27
بعد بريطانيا.. السعودية تقرر اعتماد "ديكساميثازون" لعلاج كورونا

أنقرة تستدعي السفير الأمريكي

Date: 2021-02-15 14:52:32
أنقرة تستدعي السفير الأمريكي

ايران.. انفجار في مدينة تضم منشأة نووية وطهران تعلن استهداف جسم مجهول

Date: 2021-12-04 18:11:35
ايران.. انفجار في مدينة تضم منشأة نووية وطهران تعلن استهداف جسم مجهول

البحرية الأميركية تعلن أنها تجري عمليات بحث في بحر العرب عن بحار أميركي مفقود

Date: 2019-07-18 20:16:06
البحرية الأميركية تعلن أنها تجري عمليات بحث في بحر العرب عن بحار أميركي مفقود

"في كارثة هي الأعنف منذ قرن".. المياه تغمر مدناً شمال تركيا بعد موجة حرائق

Date: 2021-08-12 07:33:47
"في كارثة هي الأعنف منذ قرن".. المياه تغمر مدناً شمال تركيا بعد موجة حرائق