بكين: أكثر من 100 دولة و30 زعيماً تلقوا اللقاح الصيني

شفق نيوز/ أكدت الصين، يوم الثلاثاء، أن 100 دولة من دول العالم واكثر من زعيم سياسي لقحوا باللقاح الصيني سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19

وقال القائم بالأعمال جيان فانجينغ في سفارة الصين لدى بغداد خلال جلسة إحاطة افتراضية حضرتها وكالة شفق نيوز، "بالإضافة إلى تلك الأرقام، فقد تلقى صينيون أكثر من ملياري جرعة داخل البلاد".

وتابع ان "هذه الكمية تدل على مدى فعالية وامانة اللقاح الصيني وحسب منظمة الصحة العالمية فقد بلغت فعالية اللقاح الصيني 79 بالمئة، كما ان الدول التي تلقت اللقاح الصيني اشارت الى فعالية اللقاح من الوقاية بلغت 89 بالمئة وفعاليته من الحالات الحرجة من الموت تراوحت ما بين 84 الى 97 بالمئة".

واشار الى ان "اللقاح الصيني يتمتع بالامان في عملية التخزين حيث يحتاج الى برودة تبلغ 2.8 درجة مئوية، في حين لقاح فايزر يجب تخزينه في 20 درجة تحت الصفر".