بكين تتحدى العقوبات.. بنية تحتية إيرانية مقابل النفط

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الاثنين، بأن الصين تقوم ببناء مشاريع بنية تحتية في إيران مقابل النفط، ضمن نظام مقايضة يتيح لطهران استخدام عائدات بيع النفط لشراء البضائع الصينية مباشرة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين، أن "صادرات النفط الإيراني إلى الصين تتم عبر شركات مثل Sinosure للتأمين وChuxin للتمويل، في عمليات تتجاوز النظام المصرفي الدولي".

ووفقا للصحيفة، يتم "تخصيص جزء من الأموال لتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى في إيران، بلغت قيمتها العام الماضي نحو 8.4 مليار دولار".

وأضافت أن "الصين التزمت منذ بداية القرن باستثمار نحو 25 مليار دولار في البنية التحتية الإيرانية، مع زيادة حجم هذه المشاريع منذ عام 2021، بما يعكس تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وفي أوائل تموز/يوليو الماضي أفاد موقع "ميديل إيست أي"، بأن إيران ستحصل من الصين على صواريخ دفاع جوي من طراز HQ-9 وصواريخ "أرض-جو" ضمن اتفاق نفطي بالمقايضة.

ووفقا للموقع فقد ساعدت هذه التسليمات طهران في استعادة قدرات الدفاع الجوي المتضررة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية في حزيران/ يونيو الماضي.