بقيمة 95 مليار دولار.. مجلس النواب الأمريكي يمرر حزمة مساعدات لأوكرانيا واسرائيل

شفق نيوز/ مرّر مجلس النواب الأميركي، السبت، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.

وأقرَّ مجلس النواب حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 61 مليار دولار لدعم كييف في تصديها للغزو الروسي.

كذلك وافق مجلس النواب الأميركي على مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل بمليارات الدولارات مع استمرار الحرب ضد حركة حماس، وذلك رغم قلق المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين في غزة.

وتهدف هذه الأموال خصوصا إلى تعزيز الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ "القبة الحديدية".

ويتطلب النص موافقة مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يجرى تصويت أول الثلاثاء.

وتعليقا على الخطوة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "أعضاء مجلس النواب من الحزبين صوتوا اليوم لصالح مصالح أمننا القومي".

وحث بايدن مجلس الشيوخ على "التعجيل بإرسال حزمة المساعدات إلى مكتبي للتوقيع عليها والإسراع بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لتلبية حاجياتها الميدانية العاجلة".

بدوره اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن تصويت مجلس النواب الأميركي على مساعدة عسكرية جديدة لبلاده هو بمثابة "دفاع عن الحضارة الغربية".

وكتب نتانياهو على منصة إكس أن "الكونغرس الأميركي تبنى للتو بغالبية ساحقة مشروع قانون مساعدة مقدرا جدا، يعكس دعما ثنائيا قويا لإسرائيل ويدافع عن الحضارة الغربية. شكرا لأصدقائنا، شكرا لأميركا".