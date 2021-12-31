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بقيمة ملياري دولار .. إسرائيل تشتري طائرات امريكية لتطوير سلاحها الجوي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-31T10:48:38+0000
بقيمة ملياري دولار .. إسرائيل تشتري طائرات امريكية لتطوير سلاحها الجوي

وقعت إسرائيل اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (سي.إتش-53 كيه) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وطائرتين للتزود بالوقود من طراز (كيه.سي-46) من إنتاج بوينج.

والصفقة التي تم توقيعها، الخميس، تأتي في إطار تطوير قدرات سلاح الجو الإسرائيلي وتشمل خيار شراء 6 طائرات هليكوبتر إضافية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.

وقال البيان إن من المقرر وصول أول طائرات لإسرائيل في 2026.

وصرح البريجادير جنرال شمعون سينسيبر مدير الموارد بسلاح الجو لراديو الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن تسليم طائرتي إعادة التزويد بالوقود لن يكون قبل عام 2025.

وأضاف أن إسرائيل تحاول تقديم موعد تسليم الطائرتين وتريد في النهاية 4 طائرات منها.

وتحدثت من قبل وسائل إعلام إسرائيلية عن أن طائرات التزويد بالوقود ربما تكون حاسمة لتنفيذ ضربة جوية لمنشآت نووية إيرانية، وهي ضربة تهدد بها إسرائيل منذ فترة طويلة.

وقال سينسيبر إن قدرات التزويد بالوقود في سلاح الجو حاليا كافية لمهامه.

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