بقيادة أمريكية.. الفرقة 154 لتعزيز الأمن البحري في الشرق الأوسط

شفق نيوز / أعلنت القوات البحرية الدولية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن إنشاء فرقة عمل جديدة لتعزيز الأمن البحري في الشرق الأوسط.

وستعمل الفرقة، التي يقودها نقيب في البحرية الأميركية، على إجراء تدريبات بحرية في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط، مما يوسع فرص الدول الشريكة في الحصول على التدريب من دون استخدام سفن أو طائرات.

واعتبر قائد الأسطول الخامس الأدميرال، براد كوبر، أن إنشاء الفرقة 154 يظهر التزام البحرية الأميركية العميق بتعزيز وتوسيع الشراكات من أجل تعزيز الأمن البحري الإقليمي.

وستنظم فرقة العمل الجديدة 154 تدريبات دورية تتركز على 5 مجالات، هي الوعي البحري وقوانين الملاحة، وعمليات الاعتراض، وعمليات الإنقاذ، والدعم، والتنمية القيادية.