"بقوس ونشاب".. اعتقال شاب حاول قتل ملكة بريطانيا

شفق نيوز / جرى ابلاغ محكمة بريطانية، الأربعاء، بأن رجلا اعتقل وبحوزته قوس ونشاب في منزل الملكة إليزابيث بقلعة وندسور يوم عيد الميلاد العام الماضي، مبيناً انه جاء "لقتل الملكة".

ووفقاً لوكالة رويترز فإن "المحكمة أُبلغت بأن جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما)، المتهم بموجب قانون الخيانة البريطاني، ظهر في قلعة وندسور معتمرا غطاء للرأس وقناعا، فيما قال ضابط شرطة إنه بدا وكأنه حارس في فيلم سينمائي".

وكانت الملكة بالقلعة في ذلك الوقت، مع ابنها وولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وآخرين من العائلة.

وبعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، اتهم تشايل بـ"التهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي بموجب المادة 2 من قانون الخيانة لعام 1842".

وتوضح هذه المادة تفاصيل العقوبة على "إلقاء أسلحة نارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح عدواني، بقصد إيذاء جلالة الملكة أو ترويعها".

وقال تشايل وهو من "ساوثهامبتون" في جنوب إنكلترا خلال جلسة استماع في محكمة "وستمنستر" الابتدائية بلندن، إنه يريد الانتقام من المؤسسة الحاكمة".