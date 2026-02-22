بقوة 7 درجات.. زلزال يهز ماليزيا وتايلاند

تعبيرية عن الأضرار الناجمة عن الزلازل

شفق نيوز- كوالالمبور/ بانكوك

أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، يوم الأحد، بوقوع زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجات في كل من ماليزيا وتايلاند.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال في ماليزيا وقع على بُعد أقل من 100 كيلومتر (62 ميلاً) شمال شرق عاصمة ولاية صباح الماليزية كوتا كينابالو، وعلى عمق 619.8 كيلومتراً.

ووقع الزلزال عند الساعة 12:57 بعد منتصف الليل (16:57 بتوقيت غرينتش).

تزامناً مع ذلك، أعلن المركز الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، اليوم أن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجات ضرب تايلاند.

ولم ترد على الفور الخسائر الناجمة عن الزلزالين في ماليزيا وتايلاند.

وأمس السبت، ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات شرق أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابول، وأسفر عن أضرار طفيفة وإصابة واحدة فقط، بحسب ما أفاد مسؤول في إدارة الكوارث.

وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال الذي بلغت قوته 5,8 درجات ضرب منطقة تبعد 130 كيلومتراً شمال شرق كابول.

وتكثر الزلازل في أفغانستان، خصوصاً في سلسلة جبال هندوكوش قرب منطقة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية.

وأدى زلزال سطحي بلغت قوته 6 درجات وقع في شرق البلاد في آب/ أغسطس 2025 إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وتدمير قرى جبلية.