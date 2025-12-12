بقوة 6.5 درجات.. زلزال يضرب شمال اليابان وتحذير من تسونامي

شفق نيوز- طوكيو

حذر مكتب الأرصاد الجوية الياباني، يوم الجمعة، من احتمال حدوث موجات "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد بعد الزلزال ضرب شمال البلاد.

ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية فقد وضرب زلزال بقوة 6.5 درجات المنطقة الشمالية الشرقية من اليابان، اليوم الجمعة.

بدورها، ذكرت صحيفة "جابان نيوز" أن التسونامي قد يضرب محافظات هوكايدو وإيوات ومياغي بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والواحدة وعشرين دقيقة بعد الظهر.

ووقع الزلزال في تمام الساعة الـ 02:44 بتوقيت غرينتش، بعد أيام من زلزال أقوى بلغت قوته 7.5 درجة ضرب المنطقة نفسها.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية USGS، فقد ضرب الزلزال على بعد 130 كيلومترا شمال شرق مدينة كوجي في محافظة إيوات.