بقوة 5.7 درجات.. زلزال جديد يضرب الأرجنتين

شفق نيوز- بوينس آيرس

قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، يوم الأربعاء، إن زلزالاً بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر وقع في الأرجنتين.

وبحسب المركز، فإن الزلزال وقع على عمق 122 كيلومتراً تحت سطح الأرض ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ويبلغ تعداد سكان سان لويس نحو 183 ألف نسمة.

يذكر أن المعهد الوطني لرصد الزلازل في الأرجنتين قد أفاد، مطلع الشهر الجاري، بأن زلزالا بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال البلاد.