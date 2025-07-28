بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب اليابان

شفق نيوز- طوكيو

كشفت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في اليابان، يوم الاثنين، عن تعرض جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، لزلزال بقوة 5.3 درجة.

وذكرت الإدارة في بيان أن الزلزال ضرب يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو 2025، في الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي على عمق ضحل معتدل يبلغ 56 كم، مشيرة إلى مراجعة قوة الزلزال ومركزه وعمقه بدقة في غضون الساعات المقبلة.

ولم تصدر الإدارة، أي تحذير من تسونامي، كما لم تعلق على تقارير تحدثت عن وجود إصابات أو أضرار كبيرة جراء هذا الزلزال.

في غضون ذلك، أصدر المعهد الوطني الياباني لأبحاث علوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث تقريراً في وقت لاحق، أدرج فيه الزلزال على أنه زلزال بقوة 5.7 درجة.