بقوة 5.3 درجات.. زلزال جديد يهز كامتشاتكا الروسية

شفق نيوز– موسكو

رصد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، يوم السبت، زلزالاً بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى للبلاد.

وذكرت الخدمة في منشور على "تلغرام" أن المركز السطحي للزلزال كان على بعد 469 كلم جنوب غربي مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وأن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 28.6 كيلومتراً.

يذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا تعرضت يوم 30 تموز/ يوليو الماضي لزلزال بقوة 8.8 درجات بمقياس ريختر، وهو أصبح الأقوى منذ عام 1952.

ومنذ ذلك الحين يرصد العلماء هزات ارتدادية في هذه المنطقة النشطة جيولوجياً بشكل يومي تقريباً، وصلت قوة البعض منها إلى 6.5 درجة بمقياس ريختر.