بقرار رئاسي.. ممثل إباحي وزيراً في كولومبيا

شفق نيوز- بوغوتا

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في كولومبيا، يوم السبت، تعيين خوان كارلوس فلوريان، ممثل الأفلام الإباحية السابق وزيراً للمساواة.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد جاء تعيين فلوريان ليتولى حقيبة وزارة المساواة التي أنشئت العام 2023، وتهدف إلى ضمان وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى البرامج الاجتماعية.

وكانت وزارة المساواة من بين وعود نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، أول امرأة ذات بشرة سمراء تتولى المنصب في تاريخ كولومبيا، والتي استقالت في شباط/ فبراير الماضي عقب خلافات مع الرئيس واتهامات لها بوجود عنصرية داخل الحكومة.

وتولى كارلوس روسيرو الوزارة بعد ماركيز، لكن وجهت إليه اتهامات بمحاولة إقالة فلوريان، الذي كان نائبا للوزير، بالإضافة إلى اتهامات بإقالة موظفة كانت ممثلة إباحية سابقة.