سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بقدوم بايدن.. إيران تفتح باب التعاون مع أمريكا في ملفين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-23T15:15:29+0000
بقدوم بايدن.. إيران تفتح باب التعاون مع أمريكا في ملفين

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات نُشرت اليوم السبت، إن من الممكن لبلاده أن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن النفط وأمن الخليج، لكنه استبعد أي تعاون بخصوص إسرائيل.

وساءت العلاقات بين طهران وواشنطن في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات أمريكية كبّلت الاقتصاد الإيراني.

وقال ظريف، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية: "في رأيي الشخصي، يجب أن نحدد علاقتنا مع الولايات المتحدة.. أن نقول للولايات المتحدة 'لن نتعاون معكم بشأن قضية إسرائيل وسنختلف معكم'".

وأضاف أن إيران "لن تسمح لكم بالتدخل في شؤونها الداخلية، لكن لا مشكلة لدينا في العمل معكم في مسألة النفط. لا مشكلة لدينا في ضمان أمن الخليج، رغم أننا نعتقد أن الوجود الأجنبي فيه يسبب انعدام الأمن، ويجب ألا تكونوا هناك".

ودعت إيران إلى أفعال "لا أقوال فحسب"، بعد وقت قصير من أداء جو بايدين اليمين رئيسا للولايات المتحدة يوم الأربعاء. وقال بايدين إن واشنطن ستنضم مجددا إلى الاتفاق النووي إذا عاودت إيران الالتزام التام به.

related

ترامب: إيران اصبحت بلدا ضعيفا

Date: 2019-05-30 17:19:40
ترامب: إيران اصبحت بلدا ضعيفا

امريكا: ايران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

Date: 2019-07-11 07:39:38
امريكا: ايران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية

Date: 2020-12-23 15:23:30
أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية

صور.. خامنئي يمسك بسلاح أثناء إلقائه خطبة صلاة العيد

Date: 2019-06-05 15:12:38
صور.. خامنئي يمسك بسلاح أثناء إلقائه خطبة صلاة العيد

طالت الصناعات العسكرية.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

Date: 2020-12-03 16:43:53
طالت الصناعات العسكرية.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

امريكا تفرض قيودا صارمة على حركة الدبلوماسيين الايرانيين واسرهم

Date: 2019-07-17 07:30:56
امريكا تفرض قيودا صارمة على حركة الدبلوماسيين الايرانيين واسرهم

إيران منزعجة من إبقاء "نيميتز" في الخليج: سنرد على أي تحرك

Date: 2021-01-04 10:27:32
إيران منزعجة من إبقاء "نيميتز" في الخليج: سنرد على أي تحرك

امريكا تخطر الامم المتحدة بان طهران تمد وكلاءها بدول بينها العراق بالسلاح

Date: 2020-05-14 08:09:00
امريكا تخطر الامم المتحدة بان طهران تمد وكلاءها بدول بينها العراق بالسلاح