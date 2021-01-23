بقدوم بايدن.. إيران تفتح باب التعاون مع أمريكا في ملفين

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات نُشرت اليوم السبت، إن من الممكن لبلاده أن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن النفط وأمن الخليج، لكنه استبعد أي تعاون بخصوص إسرائيل.

وساءت العلاقات بين طهران وواشنطن في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات أمريكية كبّلت الاقتصاد الإيراني.

وقال ظريف، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية: "في رأيي الشخصي، يجب أن نحدد علاقتنا مع الولايات المتحدة.. أن نقول للولايات المتحدة 'لن نتعاون معكم بشأن قضية إسرائيل وسنختلف معكم'".

وأضاف أن إيران "لن تسمح لكم بالتدخل في شؤونها الداخلية، لكن لا مشكلة لدينا في العمل معكم في مسألة النفط. لا مشكلة لدينا في ضمان أمن الخليج، رغم أننا نعتقد أن الوجود الأجنبي فيه يسبب انعدام الأمن، ويجب ألا تكونوا هناك".

ودعت إيران إلى أفعال "لا أقوال فحسب"، بعد وقت قصير من أداء جو بايدين اليمين رئيسا للولايات المتحدة يوم الأربعاء. وقال بايدين إن واشنطن ستنضم مجددا إلى الاتفاق النووي إذا عاودت إيران الالتزام التام به.