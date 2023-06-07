بفضل الروس.. مدينتان عربيتان تدخلان قائمة أغلى 20 مدينة بالعالم في 2023

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة إن مدينة نيويورك تجاوزت نظيرتها هونغ كونغ لتصبح أغلى مدينة يمكن أن يعيش فيها المغتربون في العالم، وفي حين جعلت الإيجارات العالية سنغافورة تصعد إلى المركز الخامس، دخلت مدينتان عربيتان ضمن المدن الاغلى في العالم بفضل المغتربين الروس.

وبحسب ما نقلت وكالة Bloomberg الأمريكية فقد أُشير إلى ارتفاع التضخم وتكاليف الإقامة كأسبابٍ لتصدُّر نيويورك تصنيفات شركة ECA International للبيانات والاستشارات لعام 2023، بينما ظلت جنيف ولندن في المركزين الثالث والرابع.

وصعدت سنغافورة من المركز 13 العام الماضي إلى المركز الخامس للمرة الأولى. ويناقض هذا الصعود الاتجاه العام بين المدن الآسيوية للتراجع في التصنيفات، حيث يُعزَى ذلك جزئياً إلى معدلات التضخم المنخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى.

بدوره، قال لي كوان، المدير الإقليمي لشركة ECA International في آسيا، إن صعود سنغافورة في جنوب شرق آسيا "يرجع إلى حد كبير إلى الزيادات الكبيرة في تكاليف الإقامة".

أما زيادة الطلب على تأجير المنازل، كان مدفوعاً جزئياً بالتخفيف المبكر لقيود الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد-19، مقارنةً بالمواقع الرئيسية الأخرى في المنطقة، فلم تقابله زيادات في المعروض من أماكن الإقامة.

وكان أكبر صعود هذا العام هو الذي حققته مدينة إسطنبول، حيث صعدت 95 مركزاً على خلفية ارتفاع الأسعار بنسبة 80% وفقاً للتقرير.

ووجدت الدراسة أيضاً أن الإيجارات في دبي ارتفعت بنحو الثلث مع تدفق المغتربين الروس، مما دفع المدينة إلى المركز الثاني عشر، وان معظم المدن الأوروبية صعدت في الترتيب، بينما تراجعت المدن النرويجية والسويدية، كما تراجعت المدن الفرنسية بسبب معدلات التضخم الأقل لديها، مقارنةً بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي.

وبينت الدراسة أن المدن الصينية تراجعت في الترتيب بسبب تأثير ضعف العملة وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالدول الأخرى، كما أن تصنيفات جميع المدن الأمريكية ارتفعت على أساس الدولار القوي والتضخم المرتفع، مع اقتحام سان فرانسيسكو المراكز العشرة الأولى.

كما حلّلت شركة ECA International تكلفة السلع والخدمات الاستهلاكية، مع مراعاة تكاليف الإيجار في المناطق التي يسكنها المغتربون عادةً، لترتيب 207 مدن في 120 دولة ومنطقة حول العالم.

وضمت القائمة التالية أعلى 20 مدينة يمكن أن يعيش فيها المغتربون وهي "هونغ كونغ: الصين، نيويورك: الولايات المتحدة، جنيف: سويسرا، لندن: المملكة المتحدة، طوكيو: اليابان، تل أبيب: إسرائيل، زيورخ: سويسرا، شنغهاي: الصين، قوانغتشو: الصين، سيول: كوريا الجنوبية، سان فرانسيسكو: الولايات المتحدة، شنتشن: الصين، سنغافورة، بكين: الصين، برن: سويسرا، كوبنهاغن: الدنمارك، لوس أنجلوس: الولايات المتحدة، أبو ظبي: الإمارات، دبي: الإمارات، شيكاغو: الولايات المتحدة".