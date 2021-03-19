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بـ6 طائرات مسيرة.. الحوثيون يستهدفون شركة "أرامكو" السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-19T13:37:52+0000
بـ6 طائرات مسيرة.. الحوثيون يستهدفون شركة "أرامكو" السعودية

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" استهداف شركة "أرامكو" السعودية في العاصمة الرياض بست طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، يحيى سريع: "نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان، والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية".

وتعهد المتحدث العسكري باسم الحركة بـ"استمرار العمليات وتصاعدها طالما استمر العدوان (في اشارة إلى عمليات التحالف العربي) والحصار".

وتابع المتحدث قائلا: "نجدد دعوتنا لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا".

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