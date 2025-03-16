بـ18 صاروخاً.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية

شفق نيوز/ أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثي في اليمن، مساء اليوم الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطعَ الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ وذلك بـ18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، إن "العدو الأمريكي شن عدواناً سافراً على بلدنا خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية، استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء، وصعدة، والبيضاء، وحجة، وذمار، ومأرب، والجوف، وارتكب العدو الأمريكي عددا من المجازر حيث أدى هذا العدوان الى استشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية".

وأضاف سريع: "رداً على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية (يو أس أس هاري ترومان) والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بـ18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، في عملية مشتركة، نفذتها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير والقوات البحرية".

وأكد المتحدث باسم الحوثيين أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأمريكية كافة في البحرين الأحمر والعربي، رداً على العدوان على بلدنا، وأنها مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلنة عنها حتى ادخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمس السبت، أوامر للجيش بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".