بـ 315 طائرة مسيرة.. روسيا تنفذ أكبر هجوم جوي على كييف

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ روسيا لأكبر هجماتها الجوية على كييف خلال الليل.

ودعا زيلينسكي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى رد "ملموس" من الولايات المتحدة وأوروبا على الهجمات الروسية.

بدورها، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن "موسكو أطلقت 315 طائرة هجومية مسيرة وسبعة صواريخ نحو العاصمة ليلا"، مبينة أن "الهجوم الروسي تركز بشكل أساسي على مدينة كييف".

وأضافت أن "وحداتها دمرت أو حيّدت 284 طائرة مسيرة وجميع الصواريخ".