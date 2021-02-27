سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بـ 1.9 تريليون دولار.. مجلس النواب الأمريكي يقر خطة بايدن لمواجهة تداعيات كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-27T09:23:35+0000
بـ 1.9 تريليون دولار.. مجلس النواب الأمريكي يقر خطة بايدن لمواجهة تداعيات كورونا

شفق نيوز/ أقر مجلس النواب الأمريكي، خطة الرئيس جو بايدن لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وبذلك تكون الخطوة المقبلة هي نظر مجلس الشيوخ في الخطة التي تشمل تخصيص 1.9 تريليون دولار لهذا الغرض.

يذكر أن خطة بايدن ترمي إلى دعم الاقتصاد ومكافحة فيروس كورونا من خلال إنفاق مليارات الدولارات لتسريع وتيرة التلقيح ونشر فحوص كشف الاصابة وايضا 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على ان تفتح ابوابها مجددا رغم الجائحة.

وسترسل للاميركيين شيكات مساعدة جديدة بقيمة 1400 دولار وفقا لمستوى الاجر وستمدد فترة صرف اعانات البطالة حتى 30 ايلول/سبتمبر 2021.

related