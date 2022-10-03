سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بـ"مهمة سرية".. الاستخبارات الاسترالية تنقل عوائل داعش في سوريا 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-03T05:36:13+0000
بـ"مهمة سرية".. الاستخبارات الاسترالية تنقل عوائل داعش في سوريا 

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن أستراليا تستعد لإعادة العشرات من مواطنيها من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" من مخيمات اللاجئين في سوريا، بعد مهمة سرية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية هناك.

ولم تؤكد الحكومة على الفور تقارير قالت إنه ستتم إعادة 16 امرأة و42 طفلاً محتجزين في المعسكرات منذ 3 سنوات ونصف، من أقارب أعضاء "داعش" القتلى أو المسجونين.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "الأولوية العليا للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين والمصالح الوطنية لأستراليا بناء على مشورة الأمن القومي".

وأضافت: "نظرا للطبيعة الحساسة لهذه الأمور، فإنه من غير المناسب الإدلاء بتصريحات أخرى".

ولم ترد أونيل بشكل فوري على دعوة المعارضة للحكومة لطمأنة الأستراليين بأن "أي شخص قد يكون متطرفا لا يشكل أي تهديد لدى عودته إلى أستراليا".

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك، اليوم الإثنين، إن نحو 40 طفلا أستراليا يعيشون في مخيم في سوريا، وإن بعض أمهاتهم تعرضوا للخداع وتزوجوا مسلحي "داعش" عندما كن صغيرات.

وأضافت بليبيرسك في القناة السابعة بالتلفزيون: "أعتقد عندما يعودون إلى أستراليا سيكون من المهم للغاية أن يتلقى الأطفال بشكل خاص المشورة".

related

بينهن عراقية .. داعش يجهز على ثلاث نساء في مخيم الهول بسوريا

Date: 2022-04-19 11:14:02
بينهن عراقية .. داعش يجهز على ثلاث نساء في مخيم الهول بسوريا

قائد سنتكوم "متعاطف" مع أسر (داعش) في الهول وينتقد العراقيين : اجراءتكم ستمتد لسنوات

Date: 2022-09-13 05:37:57
قائد سنتكوم "متعاطف" مع أسر (داعش) في الهول وينتقد العراقيين : اجراءتكم ستمتد لسنوات

بلير للغرب: لنستعد لهجوم بيولوجي من الإرهاب الإسلامي

Date: 2021-09-07 10:39:49
بلير للغرب: لنستعد لهجوم بيولوجي من الإرهاب الإسلامي

بوجود بيئة خصبة في الهول.. منظمات دولية تحذر من ظهور جيل جديد لداعش

Date: 2021-06-03 15:11:14
بوجود بيئة خصبة في الهول.. منظمات دولية تحذر من ظهور جيل جديد لداعش

وزير الصحة الإيراني: سنسيطر على فيروس كورونا خلال 40 يوماً

Date: 2020-04-07 10:17:20
وزير الصحة الإيراني: سنسيطر على فيروس كورونا خلال 40 يوماً

البحرية الأميركية تعلن أنها تجري عمليات بحث في بحر العرب عن بحار أميركي مفقود

Date: 2019-07-18 20:16:06
البحرية الأميركية تعلن أنها تجري عمليات بحث في بحر العرب عن بحار أميركي مفقود

زلزال يهز جنوب إيران ويشعر به سكان الإمارات

Date: 2022-06-25 05:14:58
زلزال يهز جنوب إيران ويشعر به سكان الإمارات

إيران في أول تعليق على فوز بايدن: رحل الجبان ترامب

Date: 2020-11-07 17:46:35
إيران في أول تعليق على فوز بايدن: رحل الجبان ترامب