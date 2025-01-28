بـ"كاز وسيجارة".. امرأة أردنية تقتل زوجها حرقاً

شفق نيوز/ توفي يوم الثلاثاء، رجل أردني متأثرًا بإصاباته البالغة بعد أن أشعلت زوجته النار فيه باستخدام الكاز وسيجارة، وفق مقربين من العائلة، في حادثة وقعت قبل ايام في منطقة الكمالية شمال العاصمة عمان.

وذكر الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي أن بلاغاً ورد لمديرية شمال عمان مساء الخميس عن حريق داخل أحد المنازل، أسفر عن إصابة ثلاثيني بجروح خطيرة، حيث نُقل إلى مستشفى السلط لتلقي العلاج، وبالتحقيقات، تبين أن الحريق مفتعل، واعترفت الزوجة بإشعاله إثر خلافات أسرية.

وفيما تستمر التحقيقات بالحادثة، سيتم أخذ عطوة اعتراف بالجريمة اليوم، حيث تعد عطوة الاعتراف من أهم الأعراف العشائرية في الأردن، وتُستخدم كخطوة أولى عند وقوع حوادث كبرى مثل القتل، حيث يقر الطرف المعتدي بمسؤوليته عن الحادثة أمام وجهاء العشائر، لضمان تهدئة النفوس ومنع التصعيد.

وتمنح هذه العطوة مهلة قصيرة للطرفين للتفاوض والتحضير للمصالحة وترك القضية للقضاء الأردني لأخذ قراره بالحادثة، وتمثل بداية لمسار الحل العشائري الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ الأمن.

وأظهرت إحصائيات جمعية "تضامن" أن عام 2024 شهد ارتفاعًا بنسبة 18.5% في عدد ضحايا الجرائم الأسرية مقارنة بعام 2023، رغم انخفاض عدد الجرائم. فقد وقعت 25 جريمة نتج عنها 32 ضحية، مقارنة بـ27 جريمة في العام السابق أسفرت عن 25 ضحية.