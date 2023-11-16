بـ"عملية واسعة".. الشرطة الألمانية تستهدف "جمعية اسلامية" يشتبه بموالاتها لـ"حزب الله اللبناني"

شفق نيوز/ نفذت الشرطة الألمانية في سبع مناطق من البلاد اليوم الخميس، عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية إسلامية يشتبه في ارتباطها بحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إنها تجري عمليات بحث عن 54 شيئا على صلة بالمركز الإسلامي في هامبورغ في سبع ولايات اتحادية.

وأضافت الوزارة أن المركز الإسلامي في هامبورغ يشتبه في قيامه بعمل يخالف النظام الدستوري ويدعم جماعة حزب الله المسلحة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل".

وأشارت إلى أن عمليات التفتيش استهدفت "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس مجموعات تابعة له، بحسب وكالة "فرانس برس".