بـ"أشد العبارات" .. واشنطن تندد بتنفيذ إعدامات "علنية" في إيران

أدانت الولايات المتحدة، تنفيذ إيران إعدامات "علنية" مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في عموم البلاد.

وقال متحدث الخارجية نيد برايس، للصحفيين في واشنطن، إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات هذه المعاملة الوحشية".

وأضاف: "هذه الأحكام القاسية، وأول إعدام علني على الأقل، تهدف إلى ترهيب الشعب الإيراني، وقمع المعارضة، وتؤكد ببساطة مدى مخاوف القيادة الإيرانية من شعبها".

والإثنين، أعدمت إيران المواطن ماجد رضا رهنورد "شنقا وبشكل علني"، بعد إدانته بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية التابعة للقضاء.

ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.