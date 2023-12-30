بغياب غالانت وغانتس.. نتنياهو وحيدا في مؤتمر صحفي: الحرب ستستمر

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم السبت، أن الحرب في قطاع غزة ستستمر عدة أشهر.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أنهم سيواصلون الحرب حتى النهاية.

وبين نتنياهو أن الهدف هو إعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء عقد المؤتمر الصحفي بدون مشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية رئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، اللذان رفضا المشاركة معه كما أوردت وسائل إعلام عبرية بسبب خلافات بينهم.

وذكر الإعلام العبري أن رفض غالانت وغانتس المشاركة في المؤتمر بسبب جلسة عقدها نتنياهو مع قادة الشاباك ورفض أن يشركهما فيها.