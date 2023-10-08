بغداد تحتضن مؤتمراً لوزراء الخارجية العرب

شفق نيوز/ قررت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأحد، عقد اجتماعها في العاصمة العراقية بغداد لبحث عدد من الملفات المهمة من أبرزها أسلوب التدريب والتأهيل الأمني عن بعد.

وذكرت الأمانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، سينعقد في بغداد باستضافة من وزارة الداخلية خلال الفترة 10-11 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبينت أن سيشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيناقش المؤتمر عدداً من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تصور نموذجي لأسلوب التدريب والتأهيل الأمني عن بعد، والتدريب والتأهيل عن بعد: الإيجابيات والسلبيات، وتداعيات جائحة كوفيد 19 على برامج التدريب والتأهيل الأمني في الوطن العربي، وتوطين المنهج التخصصي للغة الإنكليزية في وزارات الداخلية العربية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.