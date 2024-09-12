بغداد.. انتشال جثة شاب من نهر دجلة ومصرع ثلاثيني في حادث غامض

شفق نيوز/ انتشلت قوة من الشرطة النهرية يوم الخميس، جثة شاب فقد يوم أمس قرب نهر دجلة وسط بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان قوة من الشرطة النهرية قامت بانتشال جثة شاب غريق في نهر دجلة.

وأضاف المصدر؛ أن والد الشاب أبلغ عن فقدانه يوم أمس عندما كان يمارس السباحة بالقرب من مرسى العطيفية، لافتا إلى أن الجثة لم يتبين عليها اي شدة خارجية.

وفي السياق؛ لقي شاب تولد 1990 مصرعه نتيجة تعرضه لحادث صعقة كهربائية.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الحادث وقع داخل عمارة بعلبك بالقرب من المسرح الوطني في منطقة الكرادة، مشيرا إلى انه تم التحفظ على حارس العمارة لوجود شكوك جنائية بالحادثة.