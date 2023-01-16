"بعيدة عن جذع النخلة".. أمطار متوسطة الشدة تدخل جنوب العراق خلال ساعات

شفق نيوز/ نبه راصد جوي عراقي، إلى هطول أمطار متوسطة الشدة في جنوبي البلاد خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم الاثنين، مشيرا في ذات الوقت إلى عدم تأثر ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، التي تحتضن منافسات شبه نهائي بطولة خليجي 25 بتلك الأمطار.

وقال الراصد علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، "يتوقع أن تتعرض المنطقة الجنوبية مساء هذا اليوم بعبور منخفض ممطر يؤدي إلى حدوث هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأماكن"، محذراً من "حدوث هطول أمطار شديدة في جنوبي البصرة وبادية السماوة الجنوبية قرب ناحية بصية".

وأضاف الزيادي، أن "باقي المدن الجنوبية وأجزاء في وسط الكوت والديوانية وجنوبي النجف ستكون فرصة لأمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة".

وبين الزيادي، أن "أجواء مباراة المنتخب الوطني مع نظيره القطري عصر اليوم ستكون خارج هطول الأمطار وفق توقعات تأخر هطولها إلى ساعات الفجر"، مؤكدا أن "درجات الحرارة تبقى متقاربة في قادم الأيام وستكون أقرب حالة ماطرة قبل نهاية الشهر الحالي".