بعيداً عن مراكز الاقتراع.. بوتين يدلي بصوته في الانتخابات عبر الانترنت

شفق نيوز/ نقل التلفزيون الروسي العام، يوم الجمعة، لحظة إدلاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بصوته عبر الإنترنت في اليوم الأول من انتخابات رئاسية تغيب عنها المعارضة ويتوقع أن تنتهي بإعادة انتخابه لولاية جديدة من ستة أعوام.

وبدأ بوتين يسير في اتجاه مكتب ثم يجلس قبالة كمبيوتر وأمامه علمان روسيان قبل أن تظهر رسالة مكتوبة على الشاشة مفادها "شكرا، لقد صوتّم بنجاح".

وتوجه الروس إلى مراكز الاقتراع الجمعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تمتد ثلاثة أيام والتي سيفوز بوتين، بحكم الأمر الواقع وغياب أي معارضة، بنتيجتها بولاية جديدة.

ويواجه الرئيس المنتهية ولايته ثلاثة مرشحين لا يعارضون الهجوم في أوكرانيا ولا القمع الذي قضى على كل معارضة، وبلغ ذروته بوفاة أليكسي نافالني في السجن في منتصف فبراير.

وقبيل بدء التصويت، حض بوتين الذي يتولى السلطة منذ 24 عاما، مواطنيه على عدم "الانحراف عن المسار" والتصويت في هذه "الفترة الصعبة"، في إشارة إلى تداعيات غزو أوكرانيا.

ويستمر الاقتراع ثلاثة أيام، ويشمل مناطق في أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها عقب الغزو الذي بدأته في فبراير 2022، ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المؤيدة لموسكو في مولدافيا.

وشهد اليوم الأول من الانتخابات أعمال تخريب في مراكز اقتراع، وأعلنت السلطات في بيانات منفصلة توقيف ثمانية أشخاص بسبب عمليات تخريب في مراكز اقتراع.

ومن شأن فوز بوتين في هذه الانتخابات أن يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030. وبفضل التعديل الدستوري لعام 2020، سيتمكن من الترشح مرة أخرى والبقاء في المنصب حتى العام 2036، وهو العام الذي يبلغ فيه 84 سنة.