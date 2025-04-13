بعيداً عن "المفاوضات الإيجابية".. وزير الدفاع الأمريكي يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: مستعدون

شفق نيوز/ هدد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، يوم الأحد، بأن الجيش الأمريكي مستعد "لضرب العمق الإيراني وبقوة"، في حال عدم التوصل لحل دبلوماسي لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

وبدأ دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة، أمس السبت، في سلطنة عمان لتبديد مخاوف الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووصف هيغسيث، اليوم الأحد، الاتصالات الأولى في سلطنة عمان بأنها "مثمرة" و"خطوة جيدة".

وقال لبرنامج "فايس ذي نايشن" على قناة "سي بي إس" إنه رغم كون الرئيس دونالد ترامب يأمل في ألا يضطر للجوء إلى الخيار العسكري، "أثبتنا قدرة على الذهاب بعيدا وفي العمق وبقوة".

وأضاف "أؤكد أننا لا نريد أن نفعل ذلك، ولكن إذا اضطررنا فسنفعل لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية".

وقال ترامب الأربعاء الماضي إن العمل العسكري ممكن "بالتأكيد"، بالتعاون مع إسرائيل، إذا فشلت محادثات عمان.

وصرح للصحافيين "إذا استلزم الأمر حلا عسكريا فليكن".

وأضاف "من المؤكد أن إسرائيل ستشارك بشكل كبير في عمل عسكري وستقوده".

وجاء ذلك بعد تحذير صريح في نهاية مارس/آذار بأنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيكون هناك قصف".

وانسحب ترامب من اتفاق نووي سابق متعدد الأطراف أبرم مع إيران عام 2018، خلال ولايته الأولى.

ويقول محللون إن إيران ربما تكون الآن على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي قابل للاستخدام، رغم نفي طهران تصنيع مثل هذه الأسلحة.