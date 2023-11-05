بعملية مشتركة مع طالبان.. إيران تعلن إحباط "هجوم بطائرات مسيرة للموساد الاسرائيلي"

شفق نيوز/ أفادت السلطات الايرانية، يوم السبت، بإحباط هجوم بطائرات مسيرة للموساد الاسرائيلي بعملية مشتركة مع حركة طالبان في افغانستان.

وذكرت قناة العالم الايرانية في خبر أوردته أنه "تم إحباط هجوم بطائرات مسيرة للموساد في شرق الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك في عمليات مشتركة قامت بها وزارة الأمن الإيرانية وطالبان".

وأشارت القناة الى "القاء القبض على 3 عملاء للموساد يحملون الجنسية الايرانية في المناطق الجبلية بين ايران وافغانستان".

وأوضحت ان "عملاء الموساد الثلاثة كانوا ينوون اطلاق مسيرات انتحارية من الحدود الافغانية نحو أهداف محددة داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية".

ولفتت إلى أنه "سيتم نقل هؤلاء العملاء الى الجمهورية الاسلامية الايرانية قريبا للتحقيق معهم ومحاكمتهم".