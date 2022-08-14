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بعد 7 سنوات عن الامتناع.. الكويت تعين سفيرا لها في طهران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-14T14:14:28+0000
بعد 7 سنوات عن الامتناع.. الكويت تعين سفيرا لها في طهران

شفق نيوز/ قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الأحد)، إن بلاده عينت سفيراً للكويت لدى إيران بعد سبع سنوات من الامتناع عن تعيين سفير كويتي في طهران.  

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، إن "الكويت عينت السفير بدر عبد الله المنيخ سفيراً جديداً لدى طهران".  

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت الشهر الماضي عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح تأكيده على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين الكويت وطهران، وقال إن القيادة السياسية في الكويت سعت دائماً لتعزيز العلاقات مع إيران، وأضاف أن تعيين السفير الكويتي الجديد لدى إيران يأتي في هذا الاتجاه.

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