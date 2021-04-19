بعد 63 عاماً.. دولة عربية تلغي رسمياً قانون مقاطعة إسرائيل

شفق نيوز/ ألغى السودان رسميا قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ 1958، بموافقة مجلسي السيادة والوزراء.

وصادق اجتماع مشترك بين المجلسين، يوم الإثنين، على عدد من القوانين أجازها مجلس الوزراء في وقت سابق، من بينها قانون مقاطعة إسرائيل.

وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أجزنا قبل قليل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".

ويضطلع مجلسا السيادة والوزراء بمهام البرلمان (لم يتشكل بعد) في إجازة القوانين بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، التي بدأت عقب الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 2019.

وأجرى السودان في وقت سابق تعديلات على قانون الجنسية والجوازات، سحب بموجبه العبارة الشهيرة على الجواز السوداني "كل الدول عدا إسرائيل"، بعد بدء حوار بين الخرطوم وتل أبيب قادته الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.