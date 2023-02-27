بعد 5 جولات حوار بوساطة عراقية.. إيران تؤشر تفاؤلاً لعودة العلاقات مع السعودية

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عن "آخر تطورات المحادثات مع المملكة العربية السعودية، بعد خمس جولات من الحوار.

وقال عبد اللهيان، في حوار مع قناة العالم الإخبارية، إن "هناك تفاؤلا بشأن عودة العلاقات بين الرياض وطهران إلی وضعها الطبیعي"، مؤكدا أنها مفيدة للبلدین والمنطقة على حد سواء.

وأضاف أن "الجمهوریة الاسلامیة كانت ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودیة، وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقیة، وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جدیدة من المحادثات".

وتابع: "نحن علی أمل أن نشهد خطوات وإجراءات ملموسة ونتائج واضحة على الأرض. تحولت تفاهمات محددة إلى خطوات عملية وتنفیذیة، ولكن لا تزال أمامنا مواضیع في طور الحوار بیننا وبین الجانب السعودي".

وأردف: "نحن نعتقد أن نتيجة هذه المحادثات ستكون خلق أجواء مناسبة لإعادة فتح سفارتي البلدين في العاصمتين في الوقت المناسب، و الجمهوریة الإسلامیة کانت ولاتزال دائما ترحب بسیر المحادثات والتفاعل وعودة العلاقات إلى حالتها الطبیعیة".

وزار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مطلع الشهر الجاري، العاصمة العراقية بغداد، حيث استعرض ملف استئناف المفاوضات السعودية – الإيرانية، برعاية الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.

وقال عبد اللهيان إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرًا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع بوزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.

وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على احترام الآخر.