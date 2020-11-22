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بعد 30 عاماً.. الكويت تتعرف على 7 مواطنين "اعتقلوا وقتلوا" في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-22T20:14:29+0000
بعد 30 عاماً.. الكويت تتعرف على 7 مواطنين "اعتقلوا وقتلوا" في العراق

شفق نيوز/ أعلنت الكويت، يوم الأحد، التعرف على هوية سبعة من مواطنيها "قتلوا بعد اعتقالهم أثناء الغزو العراقي" للكويت عام 1990.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني في تصريح صحفي، "تم تحديد مصير سبعة شهداء من الأسرى والمفقودين وذلك بالتعرف على هوياتهم من خلال التحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي قامت به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت وذلك بعد جلب رفاتهم من العراق".

وأضاف، أن "هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990".

وتابع العدساني: "نأمل أن تنتهي هذه المأساة الإنسانية".

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