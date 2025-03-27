بعد 3 أشهر في المنصب.. استقالة حاكمة مصرف سوريا المركزي

شفق نيوز/ أعلنت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، يوم الخميس، تقديم استقالتها من منصبها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي المنصب بشكل مؤقت، وذلك في تصريحها لوكالة "رويترز".

وقال مسؤول سوري ومصدر في القطاع المالي في سوريا، للوكالة، إنه من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وميساء صابرين بدأت مسيرتها كنائب أول لحاكم المصرف منذ تشرين الثاني 2020، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي.

وحصلت على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، وشغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضواً في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.

يُذكر أن رئيس النظام السابق بشار الأسد عيّن محمد عصام هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات.