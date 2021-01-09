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بعد 3 أسابيع من تلقي اللقاح.. ممرضة بريطانية تصاب بكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-09T19:32:45+0000
بعد 3 أسابيع من تلقي اللقاح.. ممرضة بريطانية تصاب بكورونا

شفق نيوز/ أصيبت ممرضة بريطانية بفيروس كورونا المستجد، بعد 3 أسابيع من تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح وانتظارها للجرعة الثانية.

وقالت الممرضة التي لم تكشف هويتها، إنها أُصيبت بالفيروس أثناء انتظار الجرعة الثانية من اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" و"بيونتك" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضافت خلال حديثها إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أنها شعرت بالغضب والإحباط للإصابة بالفيروس في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أنها "شعرت بالارتياح في بادئ الأمر لمنحها فرصة الحصول على اللقاح الذي تلقته في كانون الأول ديسمبر الماضي".

وقالت "لقد أعطاني راحة البال، وجعلني أشعر بأمان أكبر، لكنه يعطي إحساسًا زائفًا بالأمان".

وأضافت أنه "تم إخبارها بأن اللقاح سيستغرق 10 أيام لتوفير بعض الحماية ضد الفيروس وتقليل مخاطر انتقال العدوى".

وتابعت أنه بعد ثلاثة أسابيع من تلقيها اللقاح، بدأت تشعر بالتعب وتعاني من أعراض شديدة للغاية من سعال شديد وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وأصيبت بالصدمة عند اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا ونقل العدوى لطفلها.

وحذر الخبراء من أن الحصول على المناعة ضد الفيروس يستغرق وقتًا، وبالرغم من أن اللقاح يقلل الفرصة في الإصابة، إلا أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%.

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