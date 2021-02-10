بعد 3 زلازل عنيفة.. تحذيرات من "تسونامي خطير" في المحيط الهادئ

شفق نيوز/ حذرت الوكالة الجيولوجية الأميركية، يوم الأربعاء، من موجات تسونامي "خطيرة" ستضرب عدداً من الدول الساحلية على المحيط الهادئ.

وذكرت الوكالة أن ثلاثة زلازل عنيفة تفصل بينها دقائق قليلة ضربت مواقع قرب الفلبين وإندونيسيا ونيوزيلندا مساء اليوم، ستؤدي إلى أمواج عاتية في المحيط الهادئ.

وبينت أن الزلزال الأقوى ضرب بالقرب من نيوزيلندا وبلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، قبل تعديله إلى 7.7 درجات.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار على الأرض جراء الزلزال، مشيرة إلى أن مركز الزلزال على عمق 6 أميال جنوب شرقي أرخبيل جزر لويالتي.

وكان زلزالان رئيسيان آخران قد ضربا جنوب غربي سومطرة في إندونيسيا، وبالقرب من الفلبين.

وحذر المسؤولون من أن الزلزال الذي ضرب جزر "لويالتي" قد يتسبب في "موجات خطيرة".

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي (NWS) من الممكن حدوث موجات تسونامي خطيرة بسبب هذا الزلزال، خلال الساعات الثلاث المقبلة.

وأوضح المركز أن ارتفاع أمواج التسونامي سيتراوح بين 0.3 ومتر واحد فوق مستوى المد في بعض سواحل فيجي ونيوزيلندا وفانواتو.

كما توقع حدوث موجات أصغر في دول أخرى بالمنطقة، من بينها أستراليا وجزر كوك وساموا الأميركية.