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بعد 20 شهراً على ارهاق كورونا.. اضراب لآلاف العاملين في المستشفيات الأمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-12T04:33:10+0000
بعد 20 شهراً على ارهاق كورونا.. اضراب لآلاف العاملين في المستشفيات الأمريكية

شفق نيوز / صوت آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في اتحاد "كايزر بيرماننت" في أوريغون وكاليفورنيا الأمريكيتين لصالح دعوة النقابات إلى إضراب بحال فشل المفاوضات حول تحسين الأجور وظروف العمل.

وأشار الاتحاد إلى أن "حوالي 31000 من أعضائه بجنوب كاليفورنيا صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح السماح لقادة النقابات بالدعوة إلى إضراب".

وأعلن اتحاد الممرضات والمتخصصين الصحيين في ولاية أوريغون أن "حوالي 3400 عامل والذين يمثلون أغلبية في المنشآت الصحية في الولاية صوتوا لصالح الإضراب".

وقال مايكل بارنيت، رئيس اتحاد Steelworkers في جنوب كاليفورنيا إن "العاملين في مجال الرعاية الصحية يواجهون مستويات قياسية من الإرهاق بعد 20 شهرا على جائحة كورونا".

ودعا اتحاد "كايزر بيرماننت" إلى "الحضور إلى طاولة المفاوضات والمساومة على عقد عادل يعالج مشكلة نقص الموظفين المزمن والسلامة، بدلا من إجبار العمال على نزاع عمالي من خلال الإصرار على تدابير خطيرة لخفض التكاليف".

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