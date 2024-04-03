بعد 180 يوماً من أحداث غزة.. غانتس يعترف بإدارة حرب "معقدة" وانقسام بين الاسرائيليين

شفق نيوز/ وصف الوزير في مجلس الحرب الاسرائيلي، بيني غانتس، يوم الأربعاء، الحرب مع حماس وبقية الفصائل الفلسطينية بأنها "معقدة"، مُقراً بوجود انقسام بين الاسرائيليين.

ويأتي اعتراف الوزير الاسرائيلي بعد نحو 180 يوماً من حرب واسعة النطاق تخوضها اسرائيل مع الفصائل الفلسطينية جواً وبراً وبحراً، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين.

وأعلنت وزراة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا القصف الاسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، الى 32975 شخصاً.

وقال غانتس، "ندير حربا معقدة ولدينا تحديات كبيرة حالياً"، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق أي إنجاز سياسي أو عسكري مهم إذا كان شعبنا يعاني من الانقسام".

وعن عدم تمكن بلاده من إعادة الأسرى الموجودين لدى حماس، قال غانتس، "أخجل من عائلات المختطفين لأننا لم نتمكن من إعادتهم حتى الآن".

ورغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل تواصل عملياتها الجوية والبرية في غزة، وتخطط لعملية برية في رفح، وهو الامر الذي تعارضه واشنطن.

وشدد الوزير الإسرائيلي، على ضرورة "عدم الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".