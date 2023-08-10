بعد 16 اسبوعاً من الحرب.. نزوح 4 ملايين شخص في السودان

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، نزوح 4 ملايين شخص في السودان بسبب الحرب منذ أبريل/ نيسان، مبينةً أن 71 بالمائة منهم في ولاية الخرطوم وسط البلاد.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كليمنتين نكويتا سلامي.

وقالت سلامي: "بعد ستة عشر أسبوعا (112 يوما) من النزاع في السودان، نزح نحو 4 ملايين شخص داخل البلاد".

وأضافت: "فر من ولاية الخرطوم أكثر من 71 بالمئة من بين نحو 4 ملايين نازح في السودان، وذلك وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة".

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، فرار أكثر من 3.5 ملايين شخص، منذ اندلاع الحرب بالسودان في منتصف أبريل المنصرم.

ووفق سلامي "أفادت بوجود تقارير عن منع بعض المدنيين الذين حاولوا الفرار من الاشتباكات العنيفة بولاية غرب دارفور (غربي السودان)، من عبور الحدود إلى تشاد في 26 يوليو الماضي".

وأضافت: "كما سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عددا من الحالات التي واجه فيها اللاجئون الذين حاولوا الفرار صعوبات على طول الطريق".

ومنذ منتصف أبريل /نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.