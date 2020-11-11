سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعد 15 عاماً على وفاته.. أرفع وسام أمريكي لجندي خدم في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-11T17:37:53+0000
بعد 15 عاماً على وفاته.. أرفع وسام أمريكي لجندي خدم في العراق

شفق نيوز/ أقر مجلس الشيوخ تشريعا، يمهد الطريق أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمنح الرقيب أليون كاش، أعلى وسام في البلاد لشجاعته وإنقاذ زملائه أثناء وجوده في العرق، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

كاش، كان قد توفي عام 2005، متأثرا بحروق تعرض لها أثناء دخوله لمركبة مشتعلة حيث أنقذ منها ستة من زملائه الجنود ومترجم كان برفقتهم.

وكان كاش يخدم قرب سامراء في العراق في فرقة المشاة الثالثة، وفي أكتوبر من 2005 اشتعلت النيران في مركبة قتالية بعد مرورها فوق عبوة ناسفة، ليقوم بعدها بالإسراع لإنقاذ زملائه حيث دخل أكثر من مرة إليها ما تسببت بإصابته بجروح وحروق، والتي تسببت في إدخاله المستشفى، وتوفي بعد الحادثة بثلاثة أسابيع في مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو.

التشريع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع، يبطل الشرط القانوني الذي يقضي بأن منح وسام الشرف في الولايات المتحدة يجب أن يكون في غضون خمس سنوات من العمل البطولي الذي يقوم به الشخص.

كاش، توفي وعمره 35 عاما، وهو من ولاية فلوريدا، وسيكون أول أميركي من ذوي البشرة السوداء يحصل على مثل هذا الوسام عن أعماله في العراق وأفغانستان.

في أغسطس الماضي، كان وزير الدفاع السابق مارك إسبر، قد أيد في رسالة للكونغرس هذا التشريع، وقال إنه يدعم منح أفعال كاش البطولية وساما، وأنه بمجرد إقرار التشريع سوف يقوم بالتوقيع على التوصية للرئيس بمنح كاش الوسام.

ولطالما كان ينظر إلى كاش على أنه أحد الأبطال العظماء في حرب العراق، وقد تمت التوصية به هذا العام باعتباره اسما جديدا محتملا لإحدى منشآت الجيش العشر التي سميت على اسم ضباط الجيش الذين قاتلوا من أجل بلادهم.

وتأخر تمرير إصدار مجلس الشيوخ لمشروع هذا القانون بسبب جائحة كورونا، والانشغال بعد ذلك في تثبيت القاضية آمي كوني باريت في المحكمة العليا.

related

ترامب يحدد نهاية كورونا بامريكا ويفكر الاستعانة بالجيش

Date: 2020-03-17 06:28:24
ترامب يحدد نهاية كورونا بامريكا ويفكر الاستعانة بالجيش

فانزويلا تعلن اعتقال جاسوس امريكي عمل في العراق

Date: 2020-09-12 04:37:28
فانزويلا تعلن اعتقال جاسوس امريكي عمل في العراق

منها تخص العراق.. القذافي منح أردوغان وحزبه 30 مليار دولار مقابل شروط

Date: 2019-08-20 21:32:05
منها تخص العراق.. القذافي منح أردوغان وحزبه 30 مليار دولار مقابل شروط

العراق يوجه طلبا الى السعودية يخص مقبرة البقيع

Date: 2020-06-01 20:53:03
العراق يوجه طلبا الى السعودية يخص مقبرة البقيع

بوساطة عراقية.. طهران تحدد شرطها للحوار مع السعودية

Date: 2019-10-08 18:22:35
بوساطة عراقية.. طهران تحدد شرطها للحوار مع السعودية

على الطريقة العراقية.. قطر تصدر موقفا من قمة مكة

Date: 2019-06-02 20:20:11
على الطريقة العراقية.. قطر تصدر موقفا من قمة مكة

جنرال إسرائيلي محذراً: إيران تخطط لهجوم بمشاركة عراقية

Date: 2019-11-25 21:41:19
جنرال إسرائيلي محذراً: إيران تخطط لهجوم بمشاركة عراقية

الجيش الامريكي يعزي بمقتل عناصر من البحرية الايرانية بـ"نيران صديقة"

Date: 2020-05-14 12:16:19
الجيش الامريكي يعزي بمقتل عناصر من البحرية الايرانية بـ"نيران صديقة"