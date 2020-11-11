بعد 15 عاماً على وفاته.. أرفع وسام أمريكي لجندي خدم في العراق

شفق نيوز/ أقر مجلس الشيوخ تشريعا، يمهد الطريق أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمنح الرقيب أليون كاش، أعلى وسام في البلاد لشجاعته وإنقاذ زملائه أثناء وجوده في العرق، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

كاش، كان قد توفي عام 2005، متأثرا بحروق تعرض لها أثناء دخوله لمركبة مشتعلة حيث أنقذ منها ستة من زملائه الجنود ومترجم كان برفقتهم.

وكان كاش يخدم قرب سامراء في العراق في فرقة المشاة الثالثة، وفي أكتوبر من 2005 اشتعلت النيران في مركبة قتالية بعد مرورها فوق عبوة ناسفة، ليقوم بعدها بالإسراع لإنقاذ زملائه حيث دخل أكثر من مرة إليها ما تسببت بإصابته بجروح وحروق، والتي تسببت في إدخاله المستشفى، وتوفي بعد الحادثة بثلاثة أسابيع في مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو.

التشريع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع، يبطل الشرط القانوني الذي يقضي بأن منح وسام الشرف في الولايات المتحدة يجب أن يكون في غضون خمس سنوات من العمل البطولي الذي يقوم به الشخص.

كاش، توفي وعمره 35 عاما، وهو من ولاية فلوريدا، وسيكون أول أميركي من ذوي البشرة السوداء يحصل على مثل هذا الوسام عن أعماله في العراق وأفغانستان.

في أغسطس الماضي، كان وزير الدفاع السابق مارك إسبر، قد أيد في رسالة للكونغرس هذا التشريع، وقال إنه يدعم منح أفعال كاش البطولية وساما، وأنه بمجرد إقرار التشريع سوف يقوم بالتوقيع على التوصية للرئيس بمنح كاش الوسام.

ولطالما كان ينظر إلى كاش على أنه أحد الأبطال العظماء في حرب العراق، وقد تمت التوصية به هذا العام باعتباره اسما جديدا محتملا لإحدى منشآت الجيش العشر التي سميت على اسم ضباط الجيش الذين قاتلوا من أجل بلادهم.

وتأخر تمرير إصدار مجلس الشيوخ لمشروع هذا القانون بسبب جائحة كورونا، والانشغال بعد ذلك في تثبيت القاضية آمي كوني باريت في المحكمة العليا.