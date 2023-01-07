بعد 15 جولة.. كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأمريكي

شفق نيوز/ فاز زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يوم السبت، برئاسة المجلس، وذلك بعد 15 جولة تصويت.

وفشل الجمهوري مكارثي، 14 مرة بالحصول على الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي.

وأثارت خسارة مكارثي على الفور توتّرات قويّة داخل قاعة المجلس، خصوصا بعد أن حصل على 216 صوتا، وهي أكثر مرة كان قريبا فيها من منصب رئاسة مجلس النواب، لو لم يقف الأمر عند النائب غايتز الذي تزعم الجناح المحافظ المعارض لمكارثي.

وسادت الكابيتول، الذي اجتاحه أنصار لترامب قبل عامين، فوضى من نوع آخر، ويسعى إلى الخروج من الشلل الذي يغرق فيه جراء الانقسامات في صفوف الجمهوريين.