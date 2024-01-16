بعد يوم من قصف أربيل.. إيران تشن هجوماً صاروخياً على باكستان

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، شن قوات إيرانية، هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع في باكستان، وذلك بعد يوم مع هجمات استخدمت فيها الصواريخ الباليستية على أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية، أن "صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم، على قواعد داخل باكستان تعود لجماعة (جيش العدل) البلوشية المعارضة".

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بـ"تدمير مقرين جيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".

و"جيش العدل"، جماعة معارضة تقول إنها تسعى لاستقلال محافظة سيستان وبلوشستان، وتطالب بالمزيد من الحقوق لـ"الشعب البلوشي" الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة.