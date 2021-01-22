بعد يوم من تنصيبه.. نائبة أميركية تطالب بعزل بايدن لسوء استخدامه السلطة

شفق نيوز/ طالبت نائبة عن الحزب الجمهوري الأميركي، بعزل الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بادين عن الرئاسة، وذلك بعد مضي 24 ساعة على تنصيبه، متهمة إياه بإساءة استخدام السلطة.

وقالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، إنها قدمت يوم أمس الخميس "طلب عزل" ضد بايدن، واتهمته بـ"إساءة استخدام سلطاته"، في تلميح إلى الأعمال التي يديرها نجله هانتر بايدن في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام غربية تابعتها وكالة شفق نيوز.

وكانت غرين قد وعدت قبل الانتخابات بأنه في حالة فوز بايدن بها، ستتخذ خطوات من أجل عزله، ولتفي بوعدها لناخبيها قامت بتقديم طلب بهذا الخصوص لمجلس النواب الأميركي.

ومن المنتظر ألا يقبل النواب الديمقراطيون الذين يشكلون الأغلبية بمجلس النواب طلب غرين، الذي بات مجرد خطوة رمزية لفتت انتباه الرأي العام، لا سيما أن بايدن لم يمضِ على تولي منصبه سوى يوم واحد، حيث أدى بايدن، مساء الأربعاء الماضي، رسمياً، اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة خلفاً للجمهوري دونالد ترامب.

يأتي هذا في وقت أكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف ستبدأ قريباً، دون أن تحدد موعداً لذلك.

وقالت بيلوسي للصحفيين، أمس الخميس "سأتحدث مع من يديرون العملية بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعداً لمحاكمة ترامب؛ بسبب دوره في التحريض على العصيان في مبنى الكابيتول" يوم 6 كانون الثاني الجاري.

واتهمت بيلوسي دونالد ترامب بإرسال أنصاره إلى مبنى الكابيتول، وتحريضهم على اقتحام المبنى، بينما كان المشرعون مجتمعين للإقرار بنتائج الانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي بايدن.

يذكر أن مجلس النواب الأميركي وافق يوم 13 كانون الثاني 2021 على مساءلة ترامب على دوره المفترض في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول.

وبالتالي أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فُتح ملف عزله مرتين، ولكن لم تتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ قبل أن يترك ترامب منصب الرئاسة في 20 كانون الثاني.