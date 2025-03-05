بعد يوم من "التصنيف الإرهابي".. عقوبات أمريكية تطال 8 قادة "حوثيين"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على ثمانية من كبار قادة "الحوثيين".

وجاء في بيان للخارجية: "فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على ثمانية من كبار أعضاء أنصار الله، الحوثيين، لدورهم في تهريب الأسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتفاوض على صفقات شراء الأسلحة".

وأضاف: "قامت الولايات المتحدة بتسمية أحد عناصر الحوثيين وشركته التي جندت المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وتوليد الإيرادات لدعم العمليات المسلحة الحوثية".

وتابع: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة عنف الحوثيين والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا للقضاء على قدرات الحوثيين".

وختم البيان: "تلتزم حكومة الولايات المتحدة بمحاسبة الحوثيين على شراء الأسلحة ومكونات الأسلحة من الموردين في روسيا والصين وإيران لتهديد أمن البحر الأحمر".

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إعلان وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، عن تصنيف جماعة الحوثي، المعروفة بـ"أنصار الله"، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي تنفيذا لأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أول أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، ضرورة وقف "الهجمات غير المشروعة" التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر والممرات البحرية المجاورة.

الشخصيات الحوثية المستهدفة

وبحسب ما نشرت وزارة الخزانة الأميركية فإن المسؤولين الحوثيين البارزين الذين شملتهم العقوبات هم:

محمد عبدالسلام: المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، حيث لعب دورا رئيسيا في إدارة الشبكة المالية الداخلية والخارجية للحوثيين، كما ساهم في جهود الجماعة للحصول على أسلحة ودعم من روسيا.

إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني: أحد كبار المسؤولين الحوثيين ومساعد لمحمد عبد السلام، حيث شارك في وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء محادثات مع وزارة الخارجية الروسية، وساهم في تعزيز المصالح الحوثية على المستوى الدولي.

مهدي محمد حسين المشاط: رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وعمل على تعزيز التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

محمد علي الحوثي: عضو في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين والرئيس السابق للجنة الثورية العليا، وقد تواصل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم استهداف السفن الروسية والصينية العابرة للبحر الأحمر من قبل المسلحين الحوثيين.

علي محمد محسن صالح الهادي: رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الخاضعة للحوثيين منذ سيطرة الجماعة عليها في مايو/أيار 2023، استخدم منصبه والشركات الوهمية لتمويل وشراء معدات عسكرية لصالح الحوثيين.

عبد الملك عبد الله محمد العجري: مسؤول حوثي كبير، سافر ضمن وفود سياسية وعسكرية حوثية بارزة إلى موسكو والصين، كما أصدر بيانات رسمية حول جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية على المؤسسات المصرفية الخاضعة للحوثيين في اليمن.

خالد حسين صالح جابر: مسؤول حوثي شارك في وفود إلى روسيا وأجرى اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، كما تربطه علاقات وثيقة بمسؤول الشؤون المالية الحوثي سعيد الجمل.

عبد الولي عبدو حسن الجبري: أحد مسؤولي الحوثيين، الذي شغل منصب "اللواء" في الجماعة، وقد قاد هذا الجهد من خلال شركته الجبري للتجارة العامة والاستثمار التي قامت بتسهيل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في الحرب على أوكرانيا مقابل المال، مما وفر مصدرًا جديدا للعائدات لقادة الحوثيين.