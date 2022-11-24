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بعد يوم على تصريحات اردوغان.. روسيا:مستعدون لتوفير منصة للقاء الرئيسين السوري والتركي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-24T07:44:58+0000
بعد يوم على تصريحات اردوغان.. روسيا:مستعدون لتوفير منصة للقاء الرئيسين السوري والتركي

شفق نيوز / كشف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لتنظيم محادثات بين دمشق وأنقرة على "أعلى مستوى".

وقال لافرنتييف في تصريح صحفي نقلته وكالة نوفوستي "أعتقد أن موسكو ستكون مستعدة لتوفير (منصة)، إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الطرفين، وليس لدي شك في ذلك".

وأضاف المسؤول الروسي ان من المبكر الحديث عن ذلك لأنه "يجب أن تنضج شروط معينة" للاجتماع.

وفي وقت سابق أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليا أي اتفاقات حول لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد في روسيا، لكن ذلك ممكن من الناحية النظرية.

وفي تصريح للرئيس التركي، أمس الأربعاء، قال: "من الممكن أن ألتقي الأسد، فلا توجد خلافات دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية".

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