بعد يوم دامٍ.. عدسة شفق نيوز توثق اشتباكات ريف دمشق (صور)

شفق نيوز/ عاشت مدينة اشرفية صحنايا في ريف دمشق، 24 ساعة قاسية، شهدت اشتباكات بين مسلحين وقوات رسمية، مخلفة نحو 40 قتيلا، قبل أن تتمكن القوات الرسمية من السيطرة على المنطقة.

وفجر الثلاثاء، اندلعت اشتباكات بين مسلحين من الطائفة الدرزية وعناصر من الأمن العام على خلفية انتشار مقطع صوتي لشخص قيل إنه من الطائفة الدرزية، يسيء فيه إلى النبي محمد، ما أثار حالة من التوتر في الشارع السوري وأدى إلى اندلاع اشتباكات في مدينة جرمانا وصحنايا ذات الغالبية الدرزية، انعكست تداعياتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلفت الاشتباكات خلال الـ24 ساعة الماضية اكثر من 25 قتيلا من قوات الأمن السورية ومسلحيين محليين، إضافة إلى اصابة اكثر من 10 اخرين وفق مصادر شفق نيوز.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، بشن طائرات إسرائيلة عدة غارات استهدفت عناصر من قوات الأمن السوري في مدينة اشرفية صحنايا مخلفتة قتلة ومصابين.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن رئيس هيئة الأركان أصدر تعليمات بضرب أهداف تابعة للدولة السورية، إذا لم يتوقف العنف ضد الدروز.

ورصدت عدسة مراسل شفق نيوز لحظة استهداف الطيران الأسرئيلي موقعين في مدينة صحنايا ومحطيها، مشيرا إلى مقتل اربعة مدنيين على الاقل واصابة 10 اخرين جراء سقوط قذائف هاون وحالات قنص شهدتها احياء المدينة منذ صباح اليوم الاربعاء.

وأعلنت وكالة الأبناء السورية (سانا) نقلا عن مديرية الأمن في ريف دمشق "انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار".

وأكد مراسلنا استمرار سماع اصوات الاشتباكات في احياء المدينة وسط استقدام القوات الأمنية السورية لتعزيزات عسكرية اضافية وحدوث حالات قنص متبادل.

كما وصول وفد من مشايخ الطائفة الدرزية في السويداء، إلى مدينة داريا بريف دمشق لعقد اجتماع مع مسؤولين في الحكومة السورية، بهدف وقف الاشتباكات في أشرفية صحنايا.

واتسعت الاشتباكات بين الفصائل الدرزية وفصائل ومجموعات تتبع وزارة الدفاع السورية لتشمل منطقة السويداء والطريق الواصل بين دمشق والسويداء.

ونقل المراسل، عن مصادر عسكرية درزية تعرض قرية الصورة الكبيرة في ريف السويداء الشمالي لقصف بقذائف الهاون واستهداف بالرشاشات الثقيلة.

فيما شهدت منطقة البراق على الطريق الواصل بين السويداء ودمشق اشتباكات بين فصائل درزية ومسلحين من العشائر المحلية اثناء توجهها الى اشرفية صحنايا.

واوضح المراسل، أن، الاشتباكات في منطقة البراق خلفت اكثر من عشرة قتلى وجرحى نقل اغلبهم الى مشافي السويداء، مؤكدا إجراء مسؤوليين حكوميين اتصالات مع وجهاء الطائفة الدرزية في اشرفية صحنايا، بهدف وقف حالة التوتر وتسليم ما اسمتهم بـ "الخارجين عن القانوين" للحكومة السورية.