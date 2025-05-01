بعد يوم دامٍ.. اتفاق داخلي سوري على حصر السلاح في جرمانا

شفق نيوز/ أدى اجتماع بين مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا في محافظة ريف دمشق مع وفد حكومي، يوم الخميس، إلى اتفاق يقضي بحصر السلاح بيد جهاز الأمن العام.

وذكر تلفزيون سوريا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك، إنه تم "الاتفاق على عدم وجود أي سلاح خارج جهاز الأمن العام في جرمانا بعد اجتماع بين الوفد الحكومي ومشايخ ووجهاء المدينة".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد تحدثت سابقًا عن اتفاق أولي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، اللتين شهدتا، أخيرًا، مواجهات مسلحة بين قوات الأمن السوري وسكان محليين من طائفة الدروز.

وأفادت الوكالة بأنه جرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع، بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية.

وكانت الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، غالبيتهم مقاتلون دروز، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس.

وأحصى المرصد مقتل 30 عنصرا من قوات الأمن ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع، مقابل 21 مسلحا درزيا و10 مدنيين، من بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه.