بعد يومين من حل مجلس الامة.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

شفق نيوز/ أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الأحد، مرسوماً أميرياً حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيراً.

ووفقاً للمرسوم الأميري، بحسب وسائل إعلام خليجية، فإن الوزراء هم: فهد يوسف سعود الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع وللداخلية، وشريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعماد محمد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

وضمت التشكيلة عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، وأحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، وأنور علي عبد الله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، ونورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية.

وأيضاً محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، ومحمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان، وأمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب،

وكان أمير الكويت قد أعلن يوم الجمعة الماضي، حلّ مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على أربع سنوات.

وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، على أن تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.